Мріють про захоплення Харкова: окупанти змінили тактику ударів по місту, — Терехов

За словами мера міста, росіяни почали частіші атаки по Харкову, застосовуючи безпілотні апарати й ракетні системи С-300.

Мер Харкова Ігор Терехов відзначив зміну тактики ударів по місту з боку російських окупантів. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Le Monde.

"Росіяни змінили тактику. У першу зиму вони атакували нашу енергетичну інфраструктуру", — сказав він.

За словами мера, за останні два місяці окупанти все частіше атакують цивільне населення, застосовуючи безпілотні апарати і ракетні системи С-300.

Терехов також підкреслив, що президент РФ Володимир Путін досі мріє про захоплення Харкова.

Міський голова додав, що Харкові щодня спрацьовує сигнал повітряної тривоги від 10 до 15 разів. Загалом за останні два роки в місті загинуло 2 420 мирних жителів, 3 516 дістали поранення, а 2 300 осіб було оголошено безвісти, включно з 260 дітьми.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройним силам України треба відтіснити російські війська якомога далі від Харкова для того, щоб захистити місто від ракетних атак С-300. В іншому випадку — це буде важко зробити навіть за умови посилення протиповітряної оборони. За його словами, регіон потребує комплексного захисту.

29 лютого голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що в області можуть ухвалити рішення про примусову евакуацію родин із дітьми, які перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту. Йдеться про 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Наразі там проживають сім'ї зі 161 дитиною.