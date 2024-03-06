"Дають росіянам по трусах": ситуація зі снарядами на фронті покращилася, — Ступак (відео)

За словами колишнього співробітника СБУ, цього тижня українська артилерія на деяких напрямках почала активніше працювати, що може свідчити про поповнення ресурсів. При цьому існує 3 сценарії, як РФ може перешкодити майбутнім поставкам боєприпасів.

Ситуація зі снарядами для ЗСУ на фронті продовжує поліпшуватися і українські артилеристи вже працюють активніше. Водночас у російських окупантів може бути план, як цьому завадити. Про це в ефірі Radio NV розповів військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, в українських захисників тепер є чим відповідати противнику, однак вони про це говорять дуже обережно. На окремих напрямках артилеристи останнім часом почали працювати активніше, ніж це було ще місяць тому або навіть минулого тижня.

"Тримаємо пальці і можемо припустити, що перші снаряди, можливо, вже на фронтах і дають росіянам "по трусах", — заявив Іван Ступак.

Окремо було порушено питання тих боєприпасів із Південної Кореї та Південної Африки, які знайшов для України президент Чехії Петр Павел. Колишній співробітник СБУ переконаний, що потрібно дуже швидко опрацювати це питання, адже росіянам також про це відомо і вони можуть спробувати зробити все, щоб зупинити постачання боєприпасів.

РФ спробує перешкодити постачанню допомоги Україні: 3 сценарії

Перший сценарій, про який говорить Іван Ступак, стосується дипломатичного тиску на країни, які готові допомагати Україні.

"Наприклад, до Південної Африки приїде Лавров (глава МЗС РФ, — ред.), якась делегація і будуть тиснути, як свого часу тиснули на Еквадор. Пам'ятаєте, Еквадор хотів передати Україні гелікоптери, росіяни сказали: "Тільки-но гелікоптери поїдуть в Україну, ми одразу закриємо ринок у Російській Федерації для еквадорських бананів". Це 700 мільйонів доларів на рік. Еквадор одразу змінив свою думку, каже, що жодні гелікоптери в Україну не поїдуть", — каже військовий експерт.

Другий сценарій. Він передбачає, що росіяни за допомогою різних диверсійних груп можуть підірвати склади з боєприпасами для України на одному з етапів: завантаження або транспортування. Також вони спробують просто забрати у ЗСУ можливість користуватися снарядами.

Третiй сценарій, як каже колишній співробітник СБУ, передбачає варіант того, що противник спробує просто перехопити це озброєння в інших країн і перекупити.

"Коштує снаряд тисячу євро, росіяни можуть запропонувати три тисячі євро. Я думаю, багато хто з потенційних (продавців, — ред.) можуть задуматися. Питання етичності, не етичності — це вже друга (історія, — ред.), це just business. Тому тут треба працювати дуже швидко", — підсумував Іван Ступак.

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що його країна знайшла 500 000 снарядiв калібру 155 мм і 300 000 калібру 122 мм, які можуть бути доправлені незабаром в Україну.

1 березня повідомлялося, що Україна отримає артилерійські снаряди, знайдені Чехією, вже найближчими тижнями, про що писали в Bloomberg.