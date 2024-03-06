Транспортування почалося: Болгарія відправила першу партію обіцяних БТР в Україну

За даними журналістів, загалом в Україну буде відправлено 110 бронетранспортерів.

Уряд Болгарії почав доставку бронетранспортерів в Україну. Про це повідомляє видання BTV.

Згідно з інформацією журналістів, перший бронетранспортер був завантажений на платформу та відправлений із бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Нові Іскарі.

Загальна кількість бронетранспортерів, що відправляються в Україну, становить 110 одиниць. Відповідальність за їх перекидання лежить на Міністерстві оборони.

Транспортування почалося 6 березня, і бронетранспортери перевозитимуть комплектами по шість одиниць.

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Нагадаємо, що в липні 2023 року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

Пізніше президент Болгарії Румен Радев наклав вето на це рішення. Політик заявив, що болгарські депутати недостатньо ознайомилися "з конкретними умовами передачі". Він із цієї причини повернув документ до парламенту.

Однак 8 грудня 2023 року стало відомо, що парламент Болгарії подолав вето президента — бронетранспортери почали готувати до відправки.

Але на початку лютого стало відомо, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні, оскільки Міністерство оборони країни звернулося до НАТО з проханням відшкодувати транспортні витрати.