"Коли менше штормів": у BlackSeaNews пояснили, чи чекати нових атак РФ у Чорному морі (відео)

Російські окупанти скопіювали український дрон та мають можливість налагодити масове виробництво, оскільки є велика промислова база, але на їхні плани потрібно дивитися реалістично.

Загострення війни в Чорному морі відбудеться, коли буде менше штормів. Таку думку висловив Андрій Клименко, головний редактор порталу BlackSeaNews, в ефірі телеканалу "Еспресо".

Фахівець розповів, що наразі є переваги українських військ. Певні досягнення, на його думку, дуже цікаві та важливі, але нічого ще не скінчилося і все буде ще різним.

Активізація морської війни може відбутися у другій половині весни, коли буде менше штормів у Чорному морі.

"Реалістично кажучи, побачимо загострення морської війни", – розповів Андрій Клименко.

Ситуацію, з його слів, варто оцінювати реалістично. Зараз російські окупанти скопіювали вже український дрон. В РФ мають можливість налагодити масове виробництво, оскільки є велика промислова база.

Пояснив Клименко й атаки по військових кораблях Чорноморського флоту РФ. Тільки за минулий рік, коли були вибухи в бухті чи на севастопольському морзаводі, зафіксували не менше 26 атак. За словами журналіста, унаслідок таких дій українських військ росіяни почали боятися виходити в море не лише до острова Зміїний, а й навіть до маршруту комерційних суден.

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Знищення патрульного корабля ЧФ РФ "Сергей Котов"

У вівторок, 5 березня, представники ГУР заявили, що завдали удару по патрульному кораблю Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Спецпідрозділ ГУР "Group 13" реалізував відповідну операцію.

Разом з корветом українські бійці ліквідували гелікоптер Ка-29. На патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також ємності для зберігання запасів авіаційного палива.

Нагадаємо, 5 березня полковник ЗСУ пояснив важливість удару по "Сергею Котову". За словами полковника запасу Владислава Селезньова, "Сергей Котов" перебував на бойовому чергуванні, захищаючи Кримський міст від можливих атак українських морських дронів.