"Розвідка противника працює": у Раді відреагували на першу втрату HIMARS (відео)

За словами нардепа Романа Костенка, потрібно з'ясувати, хто забезпечував протиповітряну оборону в момент удару російських окупантів.

Можливе знищення першої американської реактивної системи залпового вогню HIMARS має ретельно розслідуватися. Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки і народний депутат України Роман Костенко в ефірі "Радіо Свобода" 6 березня.

"Нехай фахівці розслідують, чому так сталося, — звичайно, він (HIMARS — ред.) із тилу стріляв, і ми бачимо, що розвідка противника працює на те, щоб виявити зараз HIMARS", — сказав Костенко.

Нардеп зазначив, для наведення "Іскандера" потрібно багато часу, підкресливши, що "сотні разів" бачив, як працює HIMARS.

"Я впевнений, що якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БПЛА, то на рівні HIMARS у кожній машині таке повинно бути, і він має дивитися, що над ним літає, і виходячи з цього займати ту чи іншу позицію", — сказав він.

За словами нардепа, необхідно з'ясувати, хто забезпечував протиповітряну оборону в момент удару російських окупантів.

"Такі кошти втрачати, особливо через недбалість, не можна. Але я зараз у жодному разі не роблю висновків, що це халатність. Але потрібно розібратися", — підсумував Костенко.

Роман Костенко про знищення HIMARS (08:30)

Знищення HIMARS: що відомо

Американський журнал Newsweek 6 березня повідомив, що Росія, ймовірно, вперше знищила РСЗВ HIMARS, посилаючись на опубліковане в мережі відео. Видання пише, з посиланням на російські джерела, що ЗС РФ завдали удару по системі недалеко від села Никанорівка.

Водночас у виданні підкреслили, що не змогли незалежно перевірити справжність опублікованих у мережі кадрів.

У мережі з'явилося відео нібито знищення HIMARS

Раніше, 12 лютого, OSINT-блогер показав кадри перших пошкоджених на фронті HIMARS. За даними аналітиків, установки доставили з України до Сполучених Штатів літаком Ан-124. Припускають, що один із HIMARS міг бути пошкоджений унаслідок ближнього вибуху, а інший — підірваний на міні.