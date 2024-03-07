Російська ДРГ прорвалась на Сумщину: в ДПСУ повідомили деталі бою (фото)

Бійці Сил оборони виявили російських диверсантів, які рухалися з території РФ. По ворожій групі відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

В Сумську область з території Росії намагалася прорватися ворожа ДРГ. Бійці Сил оборони і прикордонники вступили в бій з окупантами. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Інцидент стався 6 березня.

"Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині. Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ. По диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Противник відступив", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог зазнав втрат, вони зараз уточнюються.

Нагадаємо, що 6 лютого повідомлялося, що у прикордонних з Росією Чернігівській та Сумській областях почастішали заходи ворожих ДРГ. Вони вбивають як українських військових, так і цивільних громадян. Вони знищують вишки мобільного зв’язку, цивільні та військові автомобілі, тощо.

6 лютого лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що прикордонники республіки затримали українську ДРГ, яка "з дронами переповзала через кордон", щоб влаштовувати диверсії на території Білорусі і Росії. Затримані були всі диверсанти, а серед них громадяни Білорусі.