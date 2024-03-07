На землях Чорнобильського заповідника збудують оборонні споруди: територію передали ДПСУ

Прикордонникам у постійне користування надаються земельні ділянки уздовж кордону з Росією та Білоруссю на суші та по берегу української частини річки, озера та іншої водойми.

Частину земель Чорнобильського заповідника біля кордону планують передати військовим частинам Державної прикордонної служби України. Там хочуть облаштувати оборонні укріплення. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією у пресслужбі, загальна потреба землевідведення уздовж кордону складає понад 23 тисячі гектарів. Понад 2 тисячі гектарів — це землі природно-заповідного фонду, які віддадуть військовим частинам ДПСУ.

Надалі, як додають у відомості, на цих територіях прикордонники здійснюватимуть будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, просік й комунікацій.

Окрім того, у МВС уточнили, що уже готовий проєкт указу президента України щодо зміни меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Наразі документ проходить погодження в центральних органах виконавчої влади.

Як наголосили у пресслужбі, прикордонникам у постійне користування надаються земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж кордону на суші та по берегу української частини річки, озера та іншої водойми. Біля кордону з Росією та Білоруссю ширина такої ділянки до двох кілометрів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Україна нібито зосередила на українсько-білоруському кордоні ударне угрупування, чисельністю 112-114 тисяч людей. Також білоруси нібито спостерігають багато провокацій зі сторони ЗСУ з порушенням повітряного простору.

16 лютого речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що лідер Білорусі намагається залякати громадян та заявляє про "загрозу", яку нібито несе Україна.