У ворога шансів немає: Гуменюк назвала причину масованих ударів РФ по Херсонщині

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", росіяни все ще вірять, що зможуть взяти під свій контроль правий берег південного українського регіону, але таких шансів у них немає. У результаті вдень і вночі не припиняються обстріли.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Зокрема йдеться про Херсонську область, де удари почали відбуватися з особливою інтенсивністю. Про це заявила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, противник хотів би повернути під свій контроль правий берег Херсонської області, який було втрачено ще 2022 року, але висадитися там практично неможливо. У зв'язку з цим використовується тактика терору з обстрілами як вдень, так і вночі.

"На жаль, ворог дуже потужно тероризує херсонські населені пункти, зокрема правий берег уздовж урізу води. Це продовження так званої передвиборчої кампанії. Вони намагаються переконати населення тимчасово окупованого лівого берега в тому, що просуваються нібито до правого, що "русскій мір" — це добре, що їм на лівому березі живеться тихо, а правий — постійно під обстрілами", — заявила Наталія Гуменюк.

У результаті, продовжує представниця ОК "Південь", ЗС РФ використовують артилерію, безпілотники різних модифікацій і скидають осколкові боєприпаси.

Минулої ночі були атаковані населені пункти біля гирла Дніпра, де острови — Білозерка і Станіслав. Там російські окупанти намагаються тиснути, зображуючи можливість того, що вони можуть просунутися вперед.

"Але всі вже побачили, що і фортифікаційні споруди правого берега потужні й міцні, облаштовуються й підновлюються не через те, що ворог, можливо, тут просунеться, а щоб продемонструвати ворогові, що шансів він не має", — підсумувала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, 8 березня повідомлялося, що ЗС РФ атакували шість областей України, унаслідок чого зафіксовано влучання і постраждалих. Українська протиповітряна оборона працювала в Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях. Вдалося знищити 33 БПЛА, проте є влучання в кількох регіонах.