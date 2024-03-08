На очах у Пхеньяна: у Південній Кореї організували "прогулянку слонів" за участю F-35A (відео)

Маневри демонструють готовність південнокорейських ВПС до швидкого розгортання значного парку літаків, а також слугують наочною демонстрацією сили північним сусідам — КНДР.

Військово-повітряні сили Південної Кореї на авіабазі в Сувоні влаштували "Прогулянку слонів" (Elephant Walk) — маневри, спрямовані на перевірку готовності до масового розгортання бойової авіації. Одночасно було залучено 33 літаки, включно зі стелс-винищувачами F-35A, корейськими KF-16, F-15K і F-4E. Про це 8 березня повідомило агентство Yonhap News Agency.

Під час заходу повністю озброєні винищувачі проїхали строєм аеродромом, щоб відпрацювати стандартні процедури перед зльотом і перевірити свою готовність.

Маневри відбулося одразу після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за артилерійськими навчаннями за участю прикордонних підрозділів, здатних завдати удару по Сеулу. Водночас, як зазначається, Південна Корея та США з понеділка проводять щорічні навчання Freedom Shield, щоб зміцнити стримування проти ядерних та ракетних загроз Північної Кореї.

"Як показали сьогоднішні навчання Elephant Walk, ми маємо стати ВПС, які вселяють довіру народу і страх ворогові, з можливостями та позицією, що дають змогу з надлишком відповісти на будь-яку ворожу провокацію", — заявив у зв'язку з маневрами начальник південнокорейського штабу ВПС генерала Лі Ен Су.

Маневри Elephant Walk. 8 березня Республіка Корея

Оцінка оглядачів

Військові оглядачі Bulgarian Military звернули увагу, що "хореографію військових літаків" очолили не новітні F-35A, а "стійкі небесні воїни" F-4E Phantom, які вже в червні поточного року йтимуть на пенсію. При цьому F-4E були оснащені ракетами класу "повітря-земля" AGM-142H Popeye та AGM-65D Maverick, а також бомбами класу "повітря-земля" MK-82.

Зі свого боку два винищувачі-невидимки F-35A пролетіли низько над строєм Elephant Walk і приєдналися до строю після приземлення.

Мотивація проведення Elephant Walk двояка, пишуть оглядачі. З одного боку — це демонстрація можливостей і готовності ВПС до швидкого розгортання значного парку літаків. З іншого — маневри слугують наочною демонстрацією сили, виступаючи стримувальним фактором і вказуючи потенційним супротивникам на здатність військових оперативно зібрати й розгорнути значний контингент літаків.

Водночас, незважаючи на приголомшливе видовище, Elephant Walk вимагає ретельної координації та чіткого зв'язку між льотчиками й наземними екіпажами, щоб забезпечити безпечне та безперешкодне переміщення всіх літаків.

Нагадаємо, у КНДР військові побудували полігон, на якому тренуються захоплювати прикордонні пости Південної Кореї. При цьому північнокорейський лідер Кім Чен Ин відвідав полігон і заявив, що потрібно активніше готуватися до повномасштабного конфлікту.