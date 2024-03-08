РФ намагається захопити Тоненьке й тисне на Бердичі: як змінився фронт біля Авдіївки (карта)

Росіяни активізувалися на декількох ділянках біля Авдіївки Донецької області. В селі Тоненьке спостерігається складна ситуація, ворог тисне з півдня та півночі, розповіли аналітики DeepState.

Збройні сили Російської Федерації тиснуть західніше Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram 8 березня.

"Останні дні ворог не припиняє тиснути західніше Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

У DeepState наголосили, що окупанти активізувалися на декількох ділянках біля міста. Крім цього, один з основних ударів ЗС РФ йде на північну частину села Бердичі. Зокрема, росіяни намагаються встановити контроль для витіснення ЗСУ в західну частину населеного пункту. Також противник тисне в східній частині села, аби повністю його захопити та проводити диверсійні удари південніше Семенівки Донецької області.

У селі Тоненьке Донецької області спостерігається важка ситуація, тиск відбувається з півдня та півночі. Проте росіян вдалося вибити з тих будинків, де вони "вішали свої ганчірки.

Аналітики додали, що наразі почалося створення нормальних укріплених оборонних рубежів, проте на цій ділянці вони мали були підготовлені заздалегідь.

"А сьогодні хлопцям доводиться платити власними кров'ю та життями, щоб виграти цей дорогоцінний час для вибудови "підготовлених рубежів", — додали в повідомленні.

Авдіївський напрямок

Ситуація на Авдіївському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку Донецької області українські військові відбили 23 ворожі атаки у районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське.

Нагадаємо, 8 березня у ЗМІ повідомили, що окупанти хочуть закріпити свій успіх після захоплення Авдіївки Донецької області. Аналітик Defense Express Іван Киричевський заважив, що "таймінг" противника зірвано.

6 березня оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке розповів, що армія РФ не контролювала село Тоненьке Донецької області. Він наголосив, що населений пункт перебуває під контролем ЗСУ, проте росіяни завдають удари з РСЗВ по їхніх позиціях.