Ердоган анонсував мирний захід, до якого можуть залучити Росію (відео)

Президент України Володимир Зеленський відповів на таку заяву, що не бачить яким чином можна вести перемовини з країною, яка все руйнує.

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, висловив бажання провести мирний саміт за участю РФ. Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він також заявив, що відбулося обговорення безпеки у Чорному морі та зернові коридори. Водночас український політик відповів на таку заяву, що не бачить яким чином можна вести перемовини з країною, яка все руйнує.

"Не бачимо представників Росії на такому саміті", – відповів керівник української держави.

Зеленський наголосив на тому, що український народ прагне отримати результат – справедливий мир для України. Спочатку цивілізовані держави розроблять план, а вже потім будуть запрошені представники РФ.

"Ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають", – додав президент.

У сервісі мікроблогів Х Зеленський подякував Туреччині за підтримку. Він зазначив, що обидві наші держави, увесь регіон і глобальна продовольча безпека потребують безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі. Також Україна має намір отримати оборонну підтримку та допомогу Туреччини у звільненні наших військовополонених та усіх людей, включно з кримськими татарами, які нині утримуються у російському полоні.

"Ми можемо досягти цього, працюючи разом", – додав президент.

Нагадаємо, 7 лютого керівник МЗС Дмитро Кулеба назвав термінові кроки від ЄС для збільшення обсягів снарядів на фронті. Український дипломат також підтримав заяву європейського колеги стосовно необхідності стимулювати перемовини з європейськими компаніями та з третіми країнами.