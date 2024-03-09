"Не може перемогти РФ": президент Сербії заявив, що Захід йде до повної мілітаризації

Сербський лідер вважає, що планувалася швидка перемога над очільником Кремля Володимиром Путіним, але це виявилося не так. У зв’язку з цим нібито цивілізовані держави й вирішили збільшити потужності для виробництва зброї.

Західні країни йдуть до повної мілітаризації, оскільки не можуть перемогти РФ. З такою заявою виступив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє RT.

Він заявив, що колективний Захід збільшує в п'ять разів закупівлі озброєнь. Такі намагання нібито здійснюються через неможливість завдати поразки РФ.

"Це почалося ще рік тому, але зараз божевілля", – висловився керівник сербської держави.

На його думку, планувалося, що очільник Кремля Володимир Путін буде легко переможений, але це виявилося не так. У зв’язку з цим нібито цивілізовані держави й вирішили збільшити потужності для виробництва зброї.

Ядерні погрози Росії і реакція Заходу

США розробляли плани на випадок надзвичайних ситуацій у разі ядерної атаки РФ й для передачі попереджень російській стороні про наслідки удару. Для цього американці співпрацювали не лише зі своїми союзниками, розповіли журналісти.

За словами офіційних американських осіб, адміністрація Джо Байдена була "особливо стурбована" тим, що війська РФ застосують тактичну чи бойову ядерну зброю. Зокрема, страх адміністрації "був не просто гіпотетичним — він також ґрунтувався на деякій інформації, яку ми зібрали".

З кінця літа до осені 2022 року Рада нацбезпеки скликала низку засідань для того, аби запровадити плани на випадок надзвичайних ситуацій "у випадку або дуже чітких ознак того, що вони збираються щось зробити. Йшлося про ймовірність атаки за допомогою ядерної зброї, або якби вони просто це зробили, як би ми відповіли, як би ми спробували запобігти цьому чи стримати його".

Нагадаємо, 8 березня секретар РНБО Олексій Данілов допустив відправлення західних військ в Україну. За його словами, питання відправки військ в Україну є "вкрай чутливим" і потребує попереднього узгодження.