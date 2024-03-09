Дипломати попередили, що країнам НАТО потрібно готуватися до виходу США з альянсу, – ЗМІ

Посадовець однієї з країн сказав, що країни блоку повинні "спланувати" сценарій функціонування без Вашингтона.

Вихід США з НАТО може відбутися в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента. Про це повідомляє британська The Telegraph із посиланням на дипломатів деяких держав альянсу.

У статті вказано про те, що європейським столицям необхідно "запланувати" і переглянути теперішній оборонний потенціал у світлі "загроз, що виходять від колишнього президента". Один європейський дипломат сказав, що коментарі Трампа "звичайно" викликають "занепокоєння".

"Ніхто не знає, що він збирається робити далі", – цитує висловлювання дипломатів видання.

Посадовець однієї з країн сказав, що країни НАТО повинні "спланувати" сценарій, за яким він послабить американську відданість альянсу. На їхню думку, "потрібна підготовка".

Однак вони зазначили, що кількість держав, які досягли мети НАТО щодо витрачання 2 відсотків ВВП на оборону, значно зросла. Це означає, що представники блоку можуть сказати Трампу, що "він отримує те, чого хотів".

Сам же експрезидент прямо про це ніколи не заявляв. Він давав зрозуміти, що в разі своєї перемоги на президентських виборах проведе саміт НАТО, на якому обговорить майбутнє альянсу, а також вимагатиме від його членів більше витрачати на оборону, знімаючи цей тягар з американців. Також Трамп погрожував, що не допомагатиме країнам, які не збільшують витрати на оборону, якщо на них нападе РФ.

Дипломат з іншої країни НАТО сказав, що коментарі Трампа викликали різке полегшення, "що держави настільки надмірно залежні від США". Вони сказали, що "обговорення" того, як застрахуватися від ризику виходу США, було "необхідним". Таким країнам, як Велика Британія, потрібно було б ще більше керувати європейською безпекою, тому що "якщо американці вийдуть, виникне величезна прогалина".

Нагадаємо, 9 березня видання Politico повідомило, що Франція створює альянс країн, які готові розмістити свої війська в Україні. Очільник МЗС Стефан Сежурне зазначив, що Київ не просив Париж про залучення західних військових до задач в Україні, однак дипломат не виключає подібної можливості.