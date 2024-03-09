Напад на працівників ТЦК з сокирою на Буковині: стали відомі нові подробиці інциденту

Син чоловіка, який напав на військового з ТЦК, зник безвісти на війні, а інший нападник теж свого часу воював в АТО, розповіли місцеві жителі.

Правоохоронці в Чернівецькій області затримали двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК поблизу контрольно-пропускного пункту. Спочатку вони наїхали на них авто, а потім били сокирою. Про це повідомляє "Суспільне".

Як розповіла речниця Нацполіції області Кароліна Маришева, подія сталася 7 березня у селі Плоска Вижницького району поблизу КПП "Горлеча". Водій легковика "ВАЗ-2121" наїхав на 41-річного працівника ТЦК, далі розвернув авто і вдарив військового сокирою у передпліччя.

Інший чоловік теж вдарив військовослужбовця, через що той отримав травму. Також нападники пошкодили лобове скло та вікна автомобіля військовослужбовців і втекли.

Інцидент стався коли працівники ТЦК перевіряли документи. Військовий, на якого наїхав водій авто, мав поранення на фронті.

Речниця обласного ТЦК Тетяна Гайдащук повідомила, що обоє віськовослужбовців центру комплектування раніше воювали і їх перевели до ТЦК з бойових частин.

Нападників затримали правоохоронці. Ними виявилися місцеві жителі 28 та 43 років.

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає ув'язнення від 3 до 7 років.

Голова Селятинської громади Валерій Полянчук у коментарі "Суспільному" сказав, що син водія автомобіля зник безвісти на війні, окрім того, батько 43-річного водія авто є добровольцем та з 2014 року воює на фронті. 28-річний чоловік на коні також воював на сході України, він є братом водія авто.

Нагадаємо, що 8 березня у соцмережі з'явився ролик, на якому двоє чоловіків із сокирами намагалися напасти на групу людей у військовій формі.

22 лютого повідомлялося, що у Львівській області військові могли побити 4 цивільних. Постраждалих чоловіків затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею.