Країни НАТО вже направили військових до України, не будемо перераховувати, – МЗС Польщі

Міністр Сікорський вважає, що нападом на Україну Росія показала, що вона цивілізаційно неспроможна сприйняти західні цінності та не може мирно співіснувати зі своїми сусідами.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що "деякі країни", називати які він не збирається, вже направили до України своїх військовослужбовців. Про це під час дискусії з нагоди 25-ї річниці вступу Польщі до НАТО в польському парламенті.

"На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни", – заявив дипломат.

Він підтримав ініціативу французького президента Емануеля Макрона щодо відправки контингенту НАТО до України. На думку Сікорського, головна мета — "винахідливий" хід, який порушить спланований сценарій Росії.

Голова МЗС Польщі додав, що нападом на Україну Росія показала, що вона цивілізаційно неспроможна сприйняти західні цінності, які визначили її як країну, яка не може мирно співіснувати зі своїми сусідами, і НАТО має повернутися до своєї початкової ролі.

Сікорський заявив, що "Захід має реалізувати творчо визначену та асиметричну ескалацію".

"Підтримую ініціативу президента Еммануеля Макрона", – сказав Сікорський.

Війська НАТО в Україні — заява Макрона

Під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість введення військ інших держав на територію України. У разі ухвалення такого рішення ці солдати не братимуть участі в бойових діях.

У відповідь Кремль попередив стосовно неминучості прямого збройного конфлікту між Російською Федерацією та блоком НАТО, якщо військові Альянсу все ж з'являться на території України.

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що поки не володіє конкретною інформацією щодо потенційного розміщення іноземних військ на території України. За його словами, французький лідер обговорить із ним цю ідею, коли прибуде з візитом до Києва в середині березня.

Нагадаємо, 4 березня президент Франції заявив, що найближчим часом не відправить свої війська до України. Очільник держави відкинув можливість ескалації, але наголосив на необхідності дискусії щодо присутності іноземного контингенту в Україні.