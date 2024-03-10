"Усі знають, але бояться сказати": Кулеба про ідею Макрона щодо відправки військ в Україну

Емманюель Макрон став першим, хто почав відкрито говорити про те, що має розуміти кожна розумна людина в Європі: якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі, переконаний глава МЗС України

Заява президента Франції Емманюеля Макрона стала причиною дискусії, яка "заощадить багато часу Європі". Таку думку в інтерв'ю литовському інформаційному агентстві Elta озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, яку цитує видання Delfi.

Якщо розмови про розміщення іноземних військ на території України відбувалися набагато раніше між союзниками з ЄС чи НАТО, то українське зовнішньополітичне відомство про це не знало, запевнив Кулеба.

"Це внутрішня дискусія. Чи став цей меседж президента Макрона для нас несподіванкою? Ні. Чи є в нас враження, що Париж — перша європейська столиця, яка публічно визнала очевидне? Так, я так думаю. Чи занепокоєні та невдоволені з такою констатацією фактів? Так, це теж очевидно. Але дискусія, яку спровокувала ця заява з Парижа, заощадить Європі багато часу на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи", — переконаний глава МЗС України.

Кулеба пригадав, що під час останньої розмови президентів України та Франції, яка відбулася два тижні тому в Парижі, він помітив, що Макрон сказав Зеленському: "Ми повинні зробити це для вас і для себе".

Утім, за словами міністра Кулеби, не в усіх європейських столицях є розуміння того, що "допомога Україні — це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, економія великих коштів, які інакше пішли б на власний захист".

Глава українського МЗС зазначив, що якою б не була ціна допомоги іншій державі, захищати себе набагато дорожче.

"Це повідомлення від Макрона — це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон під час саміту в Парижі 26 лютого допустив можливість введення західних військ в Україну. Пізніше він додав, що озвучені ним слова були ретельно продумані.

7 березня на зустрічі з керівниками політичних партій Макрон заявив, що Франція не має наміру встановлювати "жодних обмежень" у своїй підтримці України.