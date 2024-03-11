Нічна атака Shahed на Україну: в регіонах пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру (відео)

Окупанти атакували "рясними" хвилями ударних дронів-камікадзе, які маневрували між житлових та промислових кварталів і ускладнювали роботу ППО. Харків, зокрема, атакували чорні Shahed, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Вночі 11 березня ЗС РФ атакували Україну "шахедами". Найбільше дісталося Харківській та Одеській областях. Фокус зібрав все, що відомо про нічний обстріл України.

Атака Харкова

Російські окупанти завдали удару по Харкові близько 1:40 ночі. У місті дрони-камікадзе типу "Шахед" атакували об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"По Харкову знову бʼють "Шахедами". В районі щільної житлової забудови "приліт" по об'єкту цивільної інфраструктури", — проінформував він.

Терехов додав, що обійшлося без жертв.

"Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці ворожої атаки працюють усі відповідні служби", — повідомив міський голова Харкова.

Пізніше стало відомо, що ЗС РФ атакували Слобідський район Харкова. На місці влучання окупантів працювали відповідні служби.

Атака Одещини

Вночі 11 березня Повітряні сили повідомили про атаку ворожих ударних БпЛА на Одеську область.

"Декілька груп ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області! Одеса – перебувайте в укриттях!", — йшлося в повідомленні.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що в Одесі чути роботу ППО, а о 4:02 Повітряні сили оголосили про відбій загрози в Одеській області.

Сили оборони Півдня повідомили, що цього разу ворог відтермінував її на другу половину ночі.

"Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО. 10 баражуючих безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136" збиті в небі Одещини. На жаль, не вдалось уникнути влучань", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам.

За попередніми даними люди не постраждали.

Нагадаємо, що OSINT-дослідник Daniele повідомив, що використання дронів-камікадзе фронті в Україні з обох сторін в березні удвічі більш інтенсивне, ніж в січні, Україна випереджає Росію за цим показником.