Україна готує нову спецоперацію в Криму: Буданов розкрив основні деталі у новому фільмі від ГУР

У документальній стрічці представники розвідки детально описали війну за море 2022-2023 років. Зокрема вони планували та реалізовували місії для здійснення одного стратегічного задуму.

Виконання представниками ГУР бойових місій у акваторії Чорного моря та в окупованому Криму – це спеціальні заходи для підготовки проведення серйозної операції на півострові, а також чіткий сигнал для населення, яке вже десять років живе під владою окупантів. Про це у документальному фільмі під назвою "Війна за море: від Дніпра до Криму" розповів керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

У відомстві повідомили, що напередодні, 10 березня, прем'єрний показ документальної стрічки "Війна за море: від Дніпра до Криму" відбувся в ефірі телемарафону. Головний розвідник країни у ньому розповів про важливість виконання бойових місій представниками воєнної розвідки бойових місій, у тому числі у Криму у Чорному морі.

"Всі ці заходи є підготовкою до проведення серйозної операції на території Криму. До того ж це дасть можливість перевірити достовірність наших заяв щодо шляхів підходу та виходу звідти. Також ці дії стануть гарним посилом для людей, які за десять років життя в окупації почали вірити, що про них забувають", — пояснив Буданов.

Деталі війни за море від бійців ГУР

У свою чергу, бійці ГУР надали більше деталей війни за море впродовж 2022-2023 років. Їх було залучено до планування та виконання бойових місій, які пов'язує один стратегічний задум. Зокрема, бійці підрозділу "Шаман" влітку минулого року використали неуважність російських військ, що дало їм можливість здійснити переправу на лівобережжя Дніпра у Херсонській області.

"Ми дійшли висновку, що ворог не до кінця розуміє реальну обстановку. На човнах було здійснено захід на ворожу територію у міжпозиційний простір. Далі відразу після висадки відбулися інтенсивні зіткнення з постами спостереження окупантів. Частину їх було або повністю знищено, або взято у полон", — так описав перші кроки формування плацдарму на лівому березі керівник спецпідрозділу з позивним "Шаман".

"Вишки Бойка" повернуто у власність держави

У липні минулого року, за даними ГУР, бійці спецпідрозділу "Тимура" змогли повергнути під державний контроль нафтогазовидобувну платформу "Україна" (яка відома як одна з "вишок Бойка). Після цього вони брали участь у кримській операції "Пробудження сили".

Як знищувалися кораблі Чорноморського флоту РФ

За словами представників ГУР, процес знищення ворожих кораблів – це відповідальність представників спецпідрозділу Group 13. Для виконання кожної подібної місії потрібна відповідна підготовка.

"Ми знаємо, яким чином потрібно здійснювати маневри, з якої сторони та під яким кутом заходити. Перед тим, як почати атаку, ми ретельно даємо оцінку багатьом факторам. Далі починаємо шукати ціль. Коли її виявляють, борти займають вигідну позицію, всі борти одночасно виконують атаку", — повідомив командир підрозділу з позивним "Тринадцятий".

Раніше стало відомо, що у ВМС дали оцінку спецоперації щодо повернення "вишок Бойка". Зокрема відомо, що загарбники втратили здатність проводити ретельну розвідку у Чорному морі.

Крім того, глава ГУР Кирило Буданов прокоментував витіснення Україною росіян з Чорного моря, зазначивши, що його північна частина перебуває під контролем ЗСУ.