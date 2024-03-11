З вибухівкою та гранатами: ЗМІ повідомили про спробу прориву російського кордону

Окупанти заявляють про стрілецький бій і ліквідацію щонайменше п'яти диверсантів. Українська сторона проникнення ДРГ на територію РФ не коментувала.

На територію прикордонної з Україною Бєлгородської області намагалася прорватися українська диверсійно-розвідувальна група. Був бій. Про це повідомляє російське видання Mash.

Зазначається, що подія нібито сталася у районі Нової Таволжанки Бєлгородської області.

"За нашими даними, близько 15 диверсантів, озброєних автоматами М4, повним комплектом б/п, гранатами та вибухівкою на кшталт С4, були зустрінуті вогнем наших прикордонників та відкинуті назад на територію України. Попередньо, щонайменше п'ять бойовиків ліквідовано", — йдеться в повідомленні.

Українська сторона офіційно проникнення ДРГ на територію РФ не коментувала.

Нагадаємо, що 7 березня в Сумську область з території Росії намагалася прорватися ворожа ДРГ. Бійці Сил оборони і прикордонники вступили в бій з окупантами. По диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Противник відступив.

Раніше лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські прикордонники затримали українських диверсантів, які "переповзали через кордон" з гранатометами і дронами, щоб влаштовувати диверсії в Росії та Білорусі.