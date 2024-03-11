Дрони й авіація не допомагають: РФ використовує в Україні "зброю останньої надії" (відео)

За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія, тільки за минулий тиждень зафіксовано близько 60 випадків використання проти ЗСУ гранат із отруйною речовиною хлорпікрином. Інтенсивність застосування таких боєприпасів наростає.

Російські окупанти, нездатні домогтися успіху звичайними методами, вдаються до "зброї останньої надії" — боєприпасів із отруйною речовиною. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

"Що стосується Запорізького напрямку, можу сказати таку інформацію, яка трохи непокоїть, — росіяни усе частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною", — заявив речник.

За його словами, тільки за минулий тиждень зафіксовано близько 60 випадків застосування гранат із отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, в основному хлорпікрину.

За 10 березня було 9 таких скидів, що свідчить про нарощувану інтенсивність використання хімічної зброї, зазначив Лиховій. Спікер підкреслив, що це свідчить про відчай окупантів, які не можуть виконати завдання звичайними методами.

"Це свідчення того, що коли ворог не може домогтися виконання своїх завдань у звичайний спосіб — артилерією, авіацією, FPV-дронами, — вони вдаються до якоїсь "зброї останньої надії" — це хімічні отруйні речовини, коли вони хочуть так викурити наших військових із окопів", — пояснив Лиховій.

Спікер підкреслив, що Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для захисту своїх бійців і протидії хімічним атакам. Використовують засоби індивідуального захисту, ведуть активні дії з боротьби з ворожими дронами, які беруть участь у скиданні боєприпасів із речовинами, застосування яких заборонене міжнародними конвенціями.

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Зазначимо, станом на 16 січня 2024 року командування Сил підтримки ЗСУ заявляло про 600 атак хімічною зброєю. За їхніми даними, найчастіше окупанти використовували гранати. Зокрема, К-51, РГР, які скидали з дронів, а також саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії, артилерійські снаряди з вмістом хімічно небезпечних речовин.

4 березня повідомлялося, що Росія 1068 разів застосувала хімічну зброю проти українських військових. За їхніми даними, тільки в лютому 2024 року російська армія 250 разів застосувала хімічну зброю проти ЗСУ.