Росія зможе підтримувати свої воєнні дії в нинішніх масштабах від двох до п'яти років, — WSJ

На думку видання, аналіз російської статистики, проведений Центробанком Фінляндії, показує дворазове зростання від початку війни в таких галузях як виробництво оптичної продукції та металів, пов'язаних із військовою промисловістю.

НАТО прогнозує, що Росія, імовірно, здатна підтримувати поточний рівень воєнних дій протягом 2-5 років. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

За даними видання, дві європейські розвідки сходяться на думці, що Росія має достатній арсенал для продовження воєнних дій протягом кількох років.

Аналіз російської статистики, проведений Центробанком Фінляндії, показує дворазове зростання від початку війни в таких галузях як виробництво оптичної продукції та металів, пов'язаних із військовою промисловістю.

Однак Банк Фінляндії застерігає, що зростання виробництва та витрати на оборону можуть бути нестійкими через відтік інвестицій, робочої сили та матеріалів із інших секторів російської економіки.

Аналіз також показує, що виробництво здебільшого зосереджене на низькотехнологічній продукції, такій як сталевий прокат, а не на складніших виробах, як напівпровідники, де Росія залежить від іноземних постачальників.

Деякі аналітики ставлять під сумнів певність даних про російське військове виробництво. Наприклад, Росія не розділяє нововироблену бронетехніку та старі моделі, зняті зі зберігання та відремонтовані.

Наприклад, омський завод "Омсктрансмаш" виробляє танки, схожі на Т-62 (не випускалися з 1970-х років) і Т-54/55 (розроблені після Другої світової війни). Ці моделі поступаються за якістю новим танкам, а їх запаси обмежені.

Росія також використовує запаси старих артилерійських боєприпасів (близько 3 мільйонів снарядів, більша частина яких перебуває в поганому стані), за даними британського аналітичного центру RUSI.

RUSI й інші аналітики стверджують, що внутрішнє виробництво боєприпасів у Росії не покриває потреби в Україні, що змушує Москву покладатися на іноземних союзників.

Північна Корея, Іран і Білорусь постачають боєприпаси, а Росія отримує з Китаю компоненти, як-от комп'ютерні чипи та хімікати.

Північнокорейські заводи працюють на повну потужність, постачаючи в Росію 3-міліметрові артилерійські снаряди (з вересня 2023 року — близько 3 мільйонів). Українська розвідка акцентує на низькій якості північнокорейських боєприпасів, які іноді навіть знищують російські гармати.

В обмін на постачання Росія ділиться з Китаєм і Північною Кореєю технічними військовими даними, повідомляє представник НАТО.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни Євросоюзу можуть в осяжному майбутньому відправити контингент військ в Україну. За його словами, поки немає спільної думки щодо відправки наземних військ. Але в майбутньому цього не варто виключати, зазначив французький лідер.