"Не бачимо жодних загроз": РФ не атакує НАТО, адже "зайнята" війною в Україні, — Столтенберг

За словами генсека, противник чітко розуміє, що напад на одного з союзників потягне за собою відповідь від усього блоку. Альянс продовжить робити все, щоб уникнути конфлікту і зберегти мир.

Російська Федерація поки що сильно "зайнята" агресією проти України. Відповідно, це відводить загрозу від країн Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 11 березня.

За його словами, є кілька причин, через які Кремль найближчим часом не зможе атакувати одну з територій країн Альянсу. Одна з них полягає в тому, що ЗС РФ продовжують перебувати більшою мірою на території України, ведучи агресивну війну проти сусідньої держави.

"Ми зараз не бачимо жодних загроз для країн-союзниць по НАТО почасти тому, що Росія настільки зайнята зараз агресією проти України. Але також тому, що НАТО забезпечує свою присутність. Воно робить усе, щоб будь-який противник чітко розумів, — атака на одного союзника потягне за собою відповідь від усього Альянсу", — заявив Єнс Столтенберг.

Окремо генсек додав, що мета Альянсу не в тому, щоб спровокувати конфлікт, а навпаки — уникнути його і зберегти мир. НАТО вдавалося це робити протягом останніх 75 років, навіть під час "холодної війни". Відповідно, для Москви не повинно бути жодного простору для непорозумінь і прорахунків щодо готовності НАТО захищати й обороняти кожного союзника.

"Союзники по НАТО повинні завжди бути напоготові. Ми маємо бути пильними, коли йдеться про потенційні російські кібернетичні чи гібридні атаки або про іншу ворожу діяльність проти Європи. Ми бачили, що це спрямовується як проти членів Альянсу, так і проти тих, хто не є його членами. Наприклад, кібернетичні атаки проти Швеції не є чимось новим, вони (росіяни — ред.) спричиняли такий постійний ризик роками, коли Швеція ще не була членом НАТО", — підсумував Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, 11 березня повідомлялося, що Єнс Столтенберг розповів, якими мають бути переговори з РФ. Він наполягає на продовженні допомоги Києву, щоб продемонструвати Путіну, що той не отримає бажаного результату на полі бою, але має сісти за стіл перемовин і шукати рішення, за якого Україна є незалежною державою.