HIMARS ССО знищила новітній російський комплекс РЕБ "Палантин" (відео)

За інформацією українських захисників, оператори ССО супроводжували ціль і надали дані ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

Оператори розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО під час розвіддій на Запорізькому напрямку виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин". Комплекс вів радіоелектронну розвідку — пригнічував наявні системи зв'язку Сил оборони. Про це повідомляють у Telegram-каналі ССО.

"Оператори ССО супроводжували ціль і надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження", — ідеться в публікації.

У підсумку після вогневого ураження ціль противника було знищено.

РЕБ "Палантин": що про нього відомо

РЕБ "засліплює" в короткохвильовому й ультракороткохвильовому діапазонах, створює перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку.

За необхідності система об'єднує кілька комплексів РЕБ і радіоелектронної розвідки в єдину мережу — звідси вища загальна ефективність. "Палантин" завершив військові випробування та надійшов на озброєння російських військ у 2019 році. Комплекс РЕБ змонтовано на автомобілях КАМАЗ.

Нагадаємо, що російські війська залучають антидронні групи під час піхотних штурмів.

Також повідомлялося, що не всі засоби РЕБ ефективні рівною мірою. Деякі лише створюють відчуття захисту. Військовий розкрив недоліки пристрою, які нещодавно призвели до влучання дрона в український автомобіль.