"Дрон залетів на 40-50 км": експрацівник СБУ розповів, як РФ могла знищити ЗРК Patriot (відео)

За словами Івана Ступака, російський розвідувальний БПЛА міг знайти установку і передати координати розрахунку комплексу "Іскандер". Усе відбувалося за лічені хвилини.

Російський розвідувальний дрон, який залітає на десятки кілометрів углиб підконтрольної Україні території, міг зафіксувати ЗРК Patriot і передати координати російській артилерії. Та, своєю чергою, могла завдати удару "Іскандером". Про це розповів експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російський безпілотник, не камікадзе, який патрулював цю територію, може залітати вглиб України на 40–50 км, можливо, і більше, — припустив Ступак. — Він побачив, зафіксував український екіпаж, попередньо Patriot, передав команду і координати. Тоді терміново було завдано удару балістичною ракетою "Іскандер". Усе відбувалося за лічені хвилини".

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак — про можливу втрату ЗРК Patriot

У мережі з'явилися повідомлення про відставку командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. Якщо це дійсно так, то тут прямий зв'язок із втратою цінних американських ЗРК, вважає експерт.

"Якщо це підтвердиться, то можна робити пряму координацію, що все-таки Patriot ми втратили, — пояснив Ступак. — І пан Олещук позбувся своєї посади саме за втрату Patriot. Ми не знаємо, чи була це одна пускова установка, чи дві".

Він також згадав, що Україна могла втратити досвідчений екіпаж ЗРК Patriot, який перебував на установках.

РФ знищила Patriot

9 березня російське Міноборони оприлюднило кадри, на яких, як заявлялося, було знищено ЗРК С-300 у Покровському районі Донецької області. Пізніше OSINT-дослідники та низка ЗМІ припустили, що на відео все ж Patriot. Журналісти припускають, що Україна могла одночасно втратити дві пускові установки.

Можлива втрата ЗРК Patriot

Нагадаємо, що в 47-й бригаді ЗСУ змінився вже четвертий комбриг. 47-ма ОМБр — основний оператор західних танків Abrams і БМП Bradley.

Також повідомлялося, що, за даними Forbes, у найгарячішій точці передової в України є по дрону на кожного російського солдата.