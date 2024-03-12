"Готовий передати всю інформацію": Шарій звернувся до ФСБ РФ

Блогер скаржиться на непрофесійність іспанських правоохоронців у справі розслідування замаху на нього.

Підозрюваний у державній зраді блогер Анатолій Шарій, який втік з України і наразі мешкає в Іспанії, вирішив звернутися до російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), щоб розслідувала замах на нього. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Блогер пожалівся, що іспанські правоохоронці недостатньо горять бажанням розслідувати замах на нього, тож він вирішив звернутися по допомогу до спеціальних служб Російської Федерації "з проханням про якісне розслідування та адекватне оперативне реагування на ситуацію з підготовкою вбивства мене на території Королівства Іспанії".

"Інформація, отримана мною, дозволяє мені звернутися за допомогою в адекватному розслідуванні саме до спеціальних служб Російської Федерації. Також я готовий на перше прохання від вищезазначених служб передати всю фактичну інформацію, зібрану та отриману нами за темою", — проінформував він.

Шарій додав, що також передасть зібрану ним інформацію до спеціальної служби Іспанії.

Шарій звернувся до ФСБ РФ

Нагадаємо, що 6 березня блогер Анатолій Шарій заявив, що його з дружиною Ольгою нібито намагалися вбити в Іспанії. Він розповів, що невідомі атакували його машину за допомогою зброї.

24 жовтня ЗМІ розповіли, що в Іспанії невідомі закидали коктейлями Молотова віллу Шарія. Сам блогер разом з дружиною в цей момент перебував у Північній Македонії.