"Далі буде": окупанти в Криму знають до якого сценарію потрібно готуватися, — Юсов (відео)

За словами представника розвідки, чітких анонсів про майбутні комплексні заходи на півострові противник не отримає, однак він і так усвідомлює, до чого це веде — звільнення української території від загарбників.

Останнім часом на території тимчасово окупованого Кримського півострова досить неспокійно, і російські загарбники мають усвідомлювати, до якого сценарію їм потрібно готуватися. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов в ефірі телемарафону 12 березня.

За його словами, наразі триває комплекс спеціальних заходів і це великий задум, у результаті якого справедливість восторжествує і українські території повернуться під контроль Києва.

"Ми розуміємо, що знищення крейсера "Москва", звільнення Зміїного, повернення під український контроль "вишок Бойка", проведення десантних операцій у Криму, ураження сил і засобів противника на тимчасово окупованій території, знищення третини плавскладу так званого Чорноморського флоту українськими морськими дронами — це все частини одного великого задуму, наприкінці якого, звісно, звільнення Криму та вигнання звідти загарбників", — заявив Андрій Юсов.

Також представник ГУР МОУ попередив противника, що подібні дії на території Криму лише триватимуть. Чітких анонсів і запрошень на певні події противник не отримає. "Далі буде", як заявив Андрій Юсов.

"Вони знають, що треба готуватися до таких сценаріїв. Тому і флот відводять. І сьогодні вже Новоросійськ, а не Крим їхньою основною базою є. Зрештою що і мало бути передбачено задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, якби вони виконували міжнародні обов'язки", — підсумував представник української розвідки.

Нагадаємо, 12 березня також повідомлялося, що в ГУР прокоментували нічну атаку по об'єктах у Росії. В українській розвідці запевнили, що "сюрпризи" для російських окупантів не припинятимуться. Спікер Андрій Юсов зазначив, що під ударом — об'єкти, які працюють на ЗС РФ.