Ще 200 тисяч: Чехія знайшла додаткові боєприпаси для України, — прем'єр-міністр

За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, Україна пожертвувала заради західних цінностей більшим, ніж будь-яка інша країна з часів Другої світової війни.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Чехія знайшла додаткові 200 тисяч боєприпасів для України. Про це він заявив під час виступу в Празі на конференції, присвяченій 25-річчю вступу Чехії до НАТО, передає Ceske Noviny.

Раніше Фіала повідомив, що очолювана Чехією коаліція з 18 країн незабаром закупить 300 тисяч артилерійських боєприпасів для Сил оборони України. Загалом, уточнив він, є можливість придбати 800 тисяч боєприпасів і незабаром доставити їх в Україну, якщо буде потрібне фінансування.

"Я вважаю це великим успіхом, — заявив Фіала. — Це ще один доказ того, що Чехія — повноцінний активний гравець у європейській політиці безпеки".

Прем'єр також уточнив, що за два роки Чехія передала Україні понад мільйон великокаліберних боєприпасів.

Повідомляється також, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав Захід до єдності, щоб цей рік приніс хороші новини з країни, атакованої Росією. За його словами, у союзників є засоби, щоб зупинити найбільшу війну в Європі останнього часу. Україна, хоча і не входить до НАТО чи ЄС, за словами Ліпавського, пожертвувала заради західних цінностей більшим, ніж будь-яка інша країна з часів Другої світової війни.

Міністр оборони Яна Чернохова заявила, що, хоча Україна і входить до НАТО, все ж Київ — ключовий союзник, який веде надскладну боротьбу з російським експансіонізмом і агресією. Необхідно забезпечити Україну зброєю і боєприпасами та продовжити навчання солдатів, уточнила вона.

"Україна власною кров'ю виграє нам час, щоб якнайшвидше відновити нашу обороноздатність", — додала міністр.

Нагадаємо, що 7 березня стало відомо, що Норвегія приєднується до закупівлі 800 тисяч снарядів для ЗСУ.

Також повідомлялося, що в ЦРУ назвали два сценарії майбутнього для України. Ще у 2024-му році Київ може повернути собі стратегічну ініціативу, також можливі нові Авдіївки.