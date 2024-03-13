В Ростовській області РФ внаслідок атаки безпілотника припинив роботу ще один НПЗ

За словами керівництва регіону, технологічні об'єкти підприємства зупинено, а наслідки атаки уточнюються.

Вранці 13 березня безпілотник впав на місце розташування заводу нафтопродуктів у Новошахтинську Ростовської області Росії. Внаслідок атаки завод призупинив роботу. Про це проінформував місцевий губернатор Василь Голубєв, повідомляє ТАСС.

Чиновник зазначив, що інформація стосовно постраждалих через атаку не надходила.

Згідно з уточненими даними, падіння БПЛА на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів стало наслідком роботи чергових систем РЕБ. Найближчим часом очікується уточнена інформація стосовно наслідків атаки, однак станом на зараз вже довелося зупинити технологічні об'єкти підприємства.

Атаки безпілотниками по Росії значно почастішали.

Останнім часом місцеве керівництво Бєлгородської, Брянської, Ленінградської, Воронезької, Рязанської, Курської та Липецької областей повідомляло про атаки дронів. Зокрема, за словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, у його регіоні протиповітряна оборона збила понад три десятки дронів. Водночас відомо про пошкодження у багатьох населених пунктах житла та об'єктів інфраструктури. Разом з цим безпілотники пошкодили підстанцію та приватний будинок у Бутурлінівському районі.

Також атаки зазнав нафтопереробний завод КІНЕФ у Ленінградській області РФ. Місцевий губернатор Олександр Дрозденко стверджує, що безпілотник було збито на підльоті до об'єкта, дані щодо руйнувань не надходили.

Не менше шести БПЛА було знищено сьогодні у Бєлгородській області РФ, з них два дрони неподалік села Серебрянка, два в районі села Богословка, один у місті Губкіно, один у районі села Кругле. Атака призвела до пошкодження житлових будинків, лінії електропередачі. Водночас у Брянській області протиповітряна оборона знищила вісім безпілотників. Шість дронів вдалося збити у Курській області. Атака безпілотників також зачепила і Липецьку область.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 березня, Рязанський нафтопереробний завод у Росії, ймовірно, був атакований безпілотним літальним апаратом "Лютий".