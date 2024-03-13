Аварія Іл-76 в Іванівській області: з'явилися нові кадри падіння транспортника ЗС РФ (відео)

За даними джерел журналістів, під час падіння екіпаж доповідав про загоряння четвертого двигуна. Борт не дотягнув до аеродрому, з якого вилетів кількома хвилинами раніше.

З'явилося нове відео авіакатастрофи військового літака Іл-76 в Іванівській області. Безпосередньо перед падінням борт із двигуном, що загорівся, зачепив дерева, і його ніс різко опустило вниз, після чого він упав. Про це повідомляє медіа Shot.

Відомо, що в авіакатастрофі загинули 16 осіб. За даними джерел журналістів, під час падіння екіпаж доповідав про загоряння четвертого двигуна і лопатки, що вилітали з нього. Саме це й пошкодило системи — і борт не зміг дотягнути до аеродрому, з якого вилетів кількома хвилинами раніше.

Як основну версію розглядають технічну несправність.

Нагадаємо, що в літаку Іл-76 перебували оренбурзькі льотчики. Про це заявив губернатор Оренбурзької області Денис Паслер. За його словами, це непоправна втрата для 117 військово-транспортного авіаційного полку, в якому служили пілоти.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що армія РФ втратила основу повітряної логістики, а також чим важливий літак Іл-76. Літак упав, ледь злетівши. Раніше цей борт не раз доставляв особовий склад і вантажі для потреб окупаційних військ, зокрема ракети для ЗРК С-300, якими обстрілюють прифронтові міста України.