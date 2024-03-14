У РФ заявили про "невразливість" БМП-3 до мін. Реалії війни говорять про протилежне (відео)

Російські пропагандисти стверджують, що завдяки своїй легкості БМП-3 "здатна проїжджати по мінах, не отримуючи жодної шкоди". Однак з лютого 2022 року тільки візуально підтверджено знищення близько 400 таких машин.

На початку березня пресслужба держкорпорації "Ростех" опублікувала цікавий пост, в якому стверджувалося, що російська БМП-3 "здатна безпечно долати мінні загородження". У зв'язку з цим оглядачі Defence Blog пишуть, що така заява була зустрінута військовими експертами та аналітиками зі скепсисом і здивуванням, оскільки бойові дії в Україні яскраво свідчать про протилежне.

Російські зброярі стверджують, що машини БМП-3, вироблені Курганмашзаводом, нібито здатні безпечно долати мінні поля, не отримуючи пошкоджень. Твердження ґрунтується на полегшеній конструкції машини, яка, як стверджує "Ростех", дозволяє їй проїжджати через міни неушкодженою.

"Завдяки своїй легкості ця техніка здатна проїжджати по мінах, не отримуючи жодної шкоди", — ідеться в повідомленні "Ростех", зробленому під час передання чергової партії БМП-3 російським військам.

Ці слова викликали дискусію через їхній різкий контраст із показниками в реальних бойових діях, зокрема в Україні. БМП-3, що прийшла на зміну відомій радянській БМП-2, має корпус і башту з алюмінієвого сплаву, доповнені сталевими зовнішніми обв'язками, бічними броньованими панелями та подвійним дном у передній частині машини. Незважаючи на ці конструктивні особливості, бойові дії в Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року свідчать про іншу реальність.

"Від початку конфлікту було візуально підтверджено знищення близько 400 машин БМП-3, що підкреслює їхню вразливість перед сучасними протитанковими засобами, як-от ракети Javelin і безвідкатні гармати Carl Gustav, а також перед звичайними боєприпасами, наприклад, міни", — підкреслили експерти.

Ба більше, на численних відео, які поширюють в Інтернеті, зафіксовано моменти підриву БМП-3 на мінах, що свідчить про відсутність адекватних заходів протимінного захисту і призводить до значних втрат екіпажу. Через це російські військовослужбовці часто вважають за краще пересуватися на даху машини, щоб підвищити свої шанси на виживання в разі підриву на міні.

"Незважаючи на зусилля російської пропаганди представити БМП-3 як протимінну машину, емпіричні дані з поля бою малюють іншу картину, ставлячи під сумнів точність офіційних заяв про можливості цієї техніки", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, 7 січня стало відомо, що Росія готується до проведення випробувань бойового робота в Україні. Йдеться про бойову машину піхоти БМП-3, оснащену модулем дистанційного керування "Синиця".