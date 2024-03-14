У Бундестазі пропонують подумати над "замороженням" війни в Україні (відео)

Лідер керівної партії Німеччини у Бундестазі нагадав, що у жовтні 2022 року американський уряд побоювався застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні.

Очільник парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх під час дебатів у німецькому парламенті щодо передавання Києву ракет Taurus запропонував "заморозити" війну в Україні.

У своїй промові політик звернув увагу на велику підтримку України з боку Німеччини, яка значно перевищує підтримку інших європейських країн.

Мютценіх порушив питання про те, чи не час припинити говорити про те, як вести війну, а натомість думати про те, як її заморозити.

"Я думаю, нам варто сконцентруватися на важливіших речах. Чому інші європейські країни не можуть надати більше коштів після всіх заяв? Чи не час нам не лише говорити про те, як вести війну, а й подумати, як заморозити війну, а потім і покласти їй край? У жовтні 2022 року американський уряд побоювався застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Це має змусити нас замислитись", — заявив він.

Депутат додав, що Берлін і без Taurus робить найбільше для України після США. Це, за його словами, стосується не лише товарів військового призначення, а й гуманітарної допомоги і допомоги біженцям.

Крім того, німецький парламентар похвалив канцлера Шольца за "відповідальність, розсудливість та баланс".

Що говорив Мютценіх про війну в Україні раніше

За місяць до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у січні 2022 року, лідер фракції СДПН у німецькому Бундестазі Рольф Мютценіх закликав залагодити конфлікт із Росією шляхом переговорів, а не постачання озброєнь в Україну.

Він вважав, що завдання та роль Заходу полягає у підтримці миру, навіть якщо він крихкий.

Водночас Мютценіх закликав "готуватися до гіршого", наголосивши на тодішній напруженій ситуації на кордоні Росії та України.

У листопаді 2022 року лідер соціал-демократів у Бундестазі звинуватив український уряд у тому, що той вніс його до "списку терористів". Цей список нібито опублікував Центр протидії дезінформації РНБО України, але наразі він не доступний.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що український уряд не веде ніякого списку терористів.

У березні 2023 року лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх і лідер партії СДП Ларс Клінгбайль приїжджали до України. Лідери партії Шольца зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 14 березня Бундестаг втретє відхилив резолюцію опозиції щодо постачання Україні Taurus.

Напередодні, 13 березня, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не надасть Києву далекобійні крилаті ракети. Політик повторив раніше вже озвучену ним тезу про те, що українські військовослужбовці нібито не зможуть використовувати німецькі ракети Taurus без залучення німецьких солдатів.