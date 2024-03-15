Ядерний удар по Україні: чи здатна ПРО перехопити російську ракету, — експерти

У Європі розташовані два об'єкти системи протиракетної оборони США вищого ешелону — Aegis Ashore, які оснащені перехоплювачами SM-3. Однак у росіян є і тактична ядерна зброя, проти якої SM-3 не ефективні.

У Кремлі неодноразово звучали погрози застосування ядерної зброї, зокрема по території України. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express розбиралися в питанні, чи здатна американська система ПРО в Європі перехопити російську ядерну ракету, випущену по українській території.

Експерти зазначають, що ще з 2022 року в Європі функціонує два основні елементи протиракетної оборони США вищого ешелону — Aegis Ashore. Один об'єкт розміщений у Польщі, інший — у Румунії. Системи ще 2022 року мали отримати новітню версію спеціального перехоплювача Standard Missile 3 або SM-3. Фактично наземні комплекси Багатофункціональної системи управління зброєю (БСУЗ) оснащені перехоплювачами, як на ракетних есмінцях Aegis класу Arleigh Burke.

Перехоплювач Standard Missile 3

У матеріалі зазначено, що об'єкти Aegis Ashore розташовані в Польщі за 500 км від кордону з Україною, у Румунії — за 380 км від українських рубежів, однак дистанційне покриття системи охоплює простір, що значно перевищує територію України.

Комплекс Aegis Ashore

Згідно з презентацією глави Агентства протиракетної оборони міноборони США Патріка О'Райліна 2015 року, "номінальне покриття обох Aegis Ashore не тільки перекриває Україну, а заходить далеко за межі РФ", зазначають експерти. При цьому дальність перехоплення SM-3 становить 1200 км.

Радіус покриття Aegis Ashore

Тим часом ідеться про перехоплення таких російських міжконтинентальних балістичних ракет, як РС-12М "Тополь", РС-24 "Ярс", Р-36М2 "Воевода" і РС-28 "Сармат". У разі застосування таких ракет, їхній запуск миттєво фіксують загоризонтні РЛС і супутникове угруповання, оскільки це є одним із ключових елементів ядерного стримування.

Такі ракети спробують перехопити на ранніх стадіях польоту, оскільки далі вони підіймаються на висоти понад 1000 км, а на фінальній стадії польоту починається процес розділення боєголовок і випуск помилкових цілей, що вкрай ускладнює перехоплення.

Таким чином Aegis Ashore прикриває не Україну, а накриває частину районів дислокації російських міжконтинентальних балістичних ракет. Іншими словами, збивати будь-яку запущену міжконтинентальну ракету з РФ намагатимуться максимально швидко.

Водночас Росія володіє і тактичною ядерною зброєю. Наприклад, перед ракетою ОТРК "Іскандер", оснащеною ядерною боєголовкою, перехоплювач SM-3 буде безпорадним, але знищення подібних цілей входить до кола завдань ЗРК Patriot PAC3.

Нагадаємо, згідно зі звітом американської розвідки, загальна стратегія РФ зсувається в бік ядерної зброї, яка може бути застосована через нездатність Москви домогтися швидких і рішучих перемог в Україні.