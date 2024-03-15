"Зняли зі стовпа": жінка здала до ТЦК свого зрадливого чоловіка (відео)

Чоловік спокійно пішов на роботу, а туди зненацька нагрянули працівники ТЦК та СП. Його мобілізували просто у робі.

Українка помстилася чоловікові за зраду і "здала" його працівникам ТЦК. Ті приїхали і "мобілізували" його просто з робочого місця. Про це ТСН розповіли бійці Сил оборони.

Як розповіли вони, серед натовпу новобранців на Яворівському полігоні вони помітили чоловіка у робі електрика. Спершу вони подумали, що він лагодить на полігоні електромережі, але виявилося, що його мобілізували просто з роботи. Він саме заліз на стовп і лагодив там мережу, коли під'їхали працівники ТЦК та СП, буквально зняли його зі стовпа і забрали до Сил оборони.

"Жінка здала за зраду чоловіка. Приїхали ТЦКшники і забрали", — сміються з мобілізації "електрика" українські захисники.

Вони жартують, що подібних історій мобілізації вже чули сотні.

"Здебільшого чуємо, що вийшов в магазин і не дійшов 30 метрів, не встиг сісти в автобус, не дійшов додому тощо", — жартома згадують бійці.

Нагадаємо, що, коментуючи мобілізацію в Україні, командир батальона "Гроза" Юрій Обиход потролив ухилянтів. Він сказав, що незабаром до більшості українців дійде, що насправді військовими бути дуже круто, бо вони можуть вільно виїздити за кордон на відпочинок і не боятися, що їх зупинить ТЦК.

На Закарпатті працівники ТЦК познущалися з науковця і незаконно мобілізували. Військовий квиток з відміткою про зняття з обліку у нього забрали, оформили новий, написали що "придатний" і оформили у військову частину.