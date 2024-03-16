"Зі слідами крові та порізами": чоловік намагався накласти на себе руки у ТЦК, деталі

Чоловіка нібито спіймали при спробі незаконного перетину кордону. Представники ДПСУ доставили його до ТЦК, де той намагався накласти на себе руки.

Чоловік намагався покінчити життя самогубством у Хустському РТЦК та СП. Про це повідомило видання "Суспільне" з посиланням на коментар пресслужби Закарпатського ТЦК 16 березня.

13 березня прикордонники затримали чоловіка при спробі незаконного перетину державного кордону, його доставили до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

"Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках", — сказали в пресслужбі ТЦК.

У результаті військовослужбовці ТЦК надали невідкладну домедичну допомогу, викликали поліцію і швидку допомогу. Чоловіка доставили до Хустської міської лікарні, де медики зафіксували спробу суїциду. Нині проводиться службова перевірка.

На момент публікації матеріалу пресслужба Хустського РТЦК у Facebook не коментувала інформацію про те, що військовозобов'язаний намагався скоїти самогубство.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що жінка "здала" свого чоловіка" працівника ТЦК та СП через те, що той її зрадив. Українця мобілізували з робочого місця.

14 березня у Закарпатському ОТЦК та СП повідомили про початок перевірки та з'ясування дієвих осіб і обставин через відеозапис, який з'явився у мережі. У ролику зафіксовано, як у Мукачево люди у військовій формі намагалися силоміць затягнути чоловіка в мікроавтобус.