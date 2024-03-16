У Сумську область намагалися зайти російські ДРГ: що відомо (відео, карта)

У ЗСУ розповіли, що ворог двічі намагався проникнути в регіон і обидві спроби були невдалими. У Сумській ОВА підтверджують, що російські диверсанти ліквідовані.

16 березня українські захисники ліквідували в Сумській області російську ДРГ. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх.

"Сьогодні, до речі, знову зайшла диверсійна група на півночі області. Активними протидіями наших Сил безпеки й оборони були знищені. Оборонці не дають заходити на нашу територію ворогу", — зазначив він.

Артюх підкреслив, що Збройні сили захищають як державний кордон, так і повітряний простір над регіоном.

Коментар Володимира Артюха (про російську ДРГ — з 5:30)

Ворожа ДРГ у Сумській області: деталі від ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що спроб проникнення у Сумську область було дві. Російська ДРГ намагалася зайти в районі сіл Стара Гута та Бруски.

Село Бруски на мапі бойових дій Фото: Deep State Село Стара Гута на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Ворог продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території Росії та збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону України", — зазначили у Генштабі.

Також ЗС РФ впродовж дня обстрілювали населені пункти Сумської області — завдавали авіаударів та атакували з артилерії й мінометів.

Нагадаємо, прикордонники показали "подарунки", які підготували для російських окупантів після обстрілу Одеси. Внаслідок ракетних ударів по місту загинула 21 особа.

16 березня Володимир Зеленський заінтригував заявою про "нову українську далекобійність". Президент подякував ЗСУ, СБУ, ГУР та оборонно-промисловому комплексу.