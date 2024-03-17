ЗС РФ обстріляли Харківщину: вдарили по пункту "швидкої", є поранені, — ОВА (фото)

Фельдшер і водій дістали поранення внаслідок ракетного обстрілу по Бугаївці. Ще одна жінка постраждала у Куп'янському районі, повідомили в Харківській облпрокуратурі.

У неділю, 17 березня, російські окупанти обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги в селі Бугаївка Чугуївського району на Харківщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої дістали поранення. Їм надають допомогу в лікарні у Харкові.

"Ворожий обстріл села Бугаївка Вовчанської громади стався сьогодні, о 9:15", — написав Синєгубов.

Він додав, що у селі пошкоджений одноповерховий будинок, де були медичні працівники, а також будівлі поруч і дві карети швидкої допомоги.

Наслідки обстрілу Бугаївки Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілу Бугаївки Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними, по Бугаївці росіяни вдарили ракетою типу С-300, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Крім цього, о 9:00 Збройні сили Російської Федерації обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району.

"Постраждала 62-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад. Попередньо, обстріли велись з артилерії та РСЗВ", — додали в прокуратурі.

Завдали авіаудару російські окупанти і по селищу Золочів Богодухівського району. Там пошкоджений один житловий будинок. За попередніми даними, ворог вдарив КАБ-250. Обійшлось без постраждалих.

Органи прокуратури розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

ЗС РФ обстріляли Куп'янський і Богодухівський райони Фото: Харківська обласна прокуратура

ЗС РФ обстріляли Куп'янський і Богодухівський райони Фото: Харківська обласна прокуратура

ЗС РФ обстріляли Куп'янський і Богодухівський райони Фото: Харківська обласна прокуратура

ЗС РФ обстріляли Куп'янський і Богодухівський райони Фото: Харківська обласна прокуратура

ЗС РФ обстріляли Куп'янський і Богодухівський райони Фото: Харківська обласна прокуратура

ЗС РФ обстріляли Куп'янський і Богодухівський райони Фото: Харківська обласна прокуратура

ЗС РФ обстріляли Куп'янський і Богодухівський райони Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 17 березня Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. За попередніми даними, ЗС РФ випустили дві ракети "Іскандер" з Євпаторії.

Жертвами ракетної атаки по Одесі стала 21 людина. Ще понад 70 осіб дістали поранення. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер обстріл міста 15 березня назвав наймасштабнішим терактом з боку російських окупантів.