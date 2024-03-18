Причина кадрових перестановок: РФ хоче посилити безпеку Чорноморського флоту, — ISW

За даними аналітиків, міністр ворожого оборонного відомства Сергій Шойгу хоче приписати всі заслуги собі, якщо кораблі перестануть "страждати" від українських ударів. В іншому разі він звинуватить нове командування.

Російська Федерація після втрати колосальної кількості своїх кораблів ухвалила рішення захищати Чорноморський флот. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 17 березня.

За даними аналітиків, вороже Міністерство оборони дало зрозуміти, що тепер захист від українських ударів в акваторії нібито буде посилено. У зв'язку з цим і могли бути прийняті великі кадрові перестановки.

Позиція міністра оборони Сергія Шойгу в тому, як пишуть в ISW, щоб приписати собі всі заслуги в разі, якщо флот стане в рази безпечнішим і кораблі перестануть тонути. За іншого сценарію в цьому будуть винні інші командири, які напередодні обійняли керівні посади.

Окремо аналітики нагадали, що удари української сторони в Чорному морі фактично змусили Чорноморський флот переміститися з головної бази в Севастополі на інші об'єкти. Зокрема йдеться про Новоросійськ, де зараз базуються російські кораблі.

Станом на початок лютого поточного року з ладу було виведено щонайменше 33% бойових кораблів, про що заявляли в Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України (СтратКом). Це 24 кораблі та один підводний човен.

Після цього глава Міноборони РФ Сергій Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту в Севастополі, де дослухав доповіді про ефективні дії України в морі і поставив завдання проводити щоденні навчання з відбиття ударів. Зокрема йдеться про встановлення додаткового озброєння у вигляді великокаліберних систем і кулеметів. Це все нібито має посилити оборону.

Була також доповідь від віце-адмірала Сергія Пінчука, який напередодні міг посісти посаду командувача ЧМФ РФ, проте достовірно в ISW не можуть це підтвердити.

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що удари по Чорноморському флоту дали змогу подолати експортну кризу морем, про що йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Цей успіх, на думку журналістів, відкрив для Києва експорт через порти в Чорному морі. x