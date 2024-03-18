У Румунії будують найбільшу базу НАТО в Європі для 10 тисяч військових (інфографіка)

За інформацією медіа, площа військового обʼєкту, де постійно проживати зможуть не лише військовослужбовці, а й їхні родини, становитиме 2800 гектарів, а загальний периметр – 30 кілометрів.

На території Румунії стартувало будівництво найбільшої бази НАТО у всій Європі. Вартість такого проєкту становить 2,5 мільярда євро. Про це повідомляє видання Еuronews.

За інформацією видання, військовий об’єкт є розширенням авіабази Mihail Kogălniceanu. Площа бази становитиме 2800 гектарів, а загальний периметр — 30 кілометрів.

Крім того, журналісти уточнюють, що на відповідній базі зможуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО та членів їхніх сімей.

Військовий обʼєкт у повіті Констанца буде обладнаний злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, місцями для зберігання та розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, лікарнею, тренажерами, магазинами та навіть школами й дитячими садками.

Інфографіка майбутньої бази НАТО в Румунії

Наразі, як додають у виданні, роботи з розширення йдуть повним ходом, а після завершення будівництва ця база тане найбільшою в Європі.

Нагадаємо, раніше у Politico повідомлялося, що у вівторок, 12 березня, президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про намір балотуватися на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу.

Також 8 лютого румунський президент Клаус Йоганніс повідомив, що сили швидкого розгортання високої готовності НАТО зможуть дислокуватися на території Румунії в разі "дуже серйозних загроз" суверенітету й національній незалежності.