Прибули в критичний час: Україна розгорнула нову піхотну бригаду в Роботиному, — Forbes

За даними журналістів, після великих втрат під час наступу минулого літа українські військові намагаються рівномірно оснастити всі свої бригади танками, бойовими машинами та артилерією.

Операція в Роботиному Запорізької області стала значним успіхом українських збройних сил під час контрнаступу 2023 року. До осені бійці зміцнили свої позиції і готувалися до майбутньої контратаки з боку Росії. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

За даними джерела, у жовтні українським бригадам, які звільняли Роботине, довелося перейти до захисту цієї території. Минуло вже майже півроку, а ці ж бригади все ще перебувають там. Лише нещодавно сили почали отримувати підкріплення у вигляді 141-ї піхотної бригади — одного з новітніх бойових формувань України.

Журналісти зазначають, що інформація про 141-шу бригаду вкрай обмежена. Її формування припало на початок червня 2023 року, коли почався наступ українських сил. Склад бригади включає шість стрілецьких батальйонів, імовірно, з невеликою кількістю військовослужбовців у кожному з них.

Літо й осінь, за даними видання, бригада провела на навчаннях. Перші ознаки активної участі підрозділів цієї бригади в бойових діях з'явилися в суботу, коли військові опублікували відео удару по російській піхоті, нанесеного одним із безпілотників.

"141-ша прибула в Роботине в критичний час. Український гарнізон у зруйнованому місті та його околицях майже щодня відбиває російські атаки. Це роблять втомлені війська. Ба більше, з цього напрямку вивели частину 47 бригади, яку відправили захищати Авдіївку", — ідеться в повідомленні.

У Роботиному залишалися 65-та механізована бригада і 82-га бригада повітряно-штурмових військ. Обидві ці бригади перебували в стані бойової готовності протягом дев'яти місяців. Навесні, коли ґрунт розм'якшувався, єдина танкова рота 82-ї бригади намагалася зберегти свої 71-тонні танки Challenger 2 у справному стані.

За даними джерела, 141-а бригада прибула в Роботине без нових танків. Виникає відчуття, що у бригади недостатньо допоміжних сил, таких як артилеристи, інженери і танкісти, які роблять її механізованою частиною.

"Хоча 141-ша та інші нові бригади можуть зміцнити українську оборону на кількох ділянках, їх надто мало, щоб повністю замінити втомлені та виснажені бригади, які воювали в наступі 2023 року. Ці підрозділи повинні залишатися на передовій, поки політики в Києві нарешті не ухвалять новий закон, який міг би мобілізувати сотні тисяч свіжих військових", — пише видання.

Нагадаємо, що за словами Джона Кірбі, координатора стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США, ЗСУ змушені відступати на другу і третю лінії оборони, оскільки закінчуються боєприпаси.

Також у Запорізькій області поблизу села Роботине Сили оборони ліквідували майже 300 псковських десантників ЗС РФ. Списки загиблих потрапили в мережу.