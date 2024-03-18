"Були там понад 200 років": Британія заявила, що Україна витіснила флот РФ навколо Криму

Керівник британського відомства нагадав, що українці змінили битву навколо півострова, потопивши значну частину Чорноморського флоту Росії.

Україна змінила битву навколо Криму та витіснила флот Росії, який панував у цій локації понад 200 років. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у статті для Telegraph.

Він зазначив, що за останні шість місяців на морі відбулися значні події. Керівник британського відомства нагадав, що українці змінили битву навколо Криму, потопивши значну частину Чорноморського флоту Росії. Це дозволило знову експортувати зерно на рівнях, яких не було до основного вторгнення Росії на територію Україну у 2022 році.

"Настільки, що російський флот, який діяв там понад 200 років, зараз практично залишив Крим і ледве виходить у Чорне море", – повідомив посадовець.

Міністр оборони Великої Британії додав, очільник Кремля Володимир Путін поводиться як "сучасний Сталін". Він після оголошення результатів виборів має правити щонайменше до 2030 року. Йосип Сталін, який змінив Леніна в 1924 році, був лідером Радянського Союзу протягом 29 років.

"Захід має протистояти цьому тирану", – заявив міністр.

Велика Британія не дозволить Заходу забути, наскільки важливо допомагати українському народу, тому що ціна програшу цієї війни для Росії буде набагато більшою, ніж ціна боротьби та перемоги. Його країна використовує усі важелі, щоб підтримати Україну. Минулого тижня він головував на сесії Об’єднаних експедиційних сил під керівництвом Великої Британії, військового партнерства північноєвропейських країн, де обговорили можливість ще більше для підтримки України та надання державі статусу спостерігача в цьому партнерстві.

Нагадаємо, 18 березня аналітик ISW заявили, що РФ планує посилити безпеку Чорноморського флоту. За даними аналітиків, міністр ворожого оборонного відомства Сергій Шойгу хоче приписати всі заслуги собі, якщо кораблі перестануть "страждати" від українських ударів. В іншому разі він звинуватить нове командування.