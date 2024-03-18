Російський ядерний об'єкт під загрозою: РДК наблизилися до "Бєлгорода-22", — ЗМІ (карта)

За словами журналістів, до нині порожнього складу тактичної ядерної зброї "Бєлгород-22" ведуть дві лінії наступу.

Бійці добровольчих формувань, які здійснили вилазку на територію РФ, перебувають за кілька кілометрів від порожнього ядерного сховища. Легіон "Свобода Росії, Сибірський батальйон і РДК перейшли на територію Бєлгородської та Курської областей тиждень тому. Про це пише Newsweek.

У неділю в Сибірському батальйоні заявили, що російські визвольні сили взяли під контроль адміністрацію в населеному пункті Горьковський.

Подібні вилазки ці формування здійснили в травні 2023 року. Тоді українська розвідка заявила, що це призвело до евакуації запасів ядерних боєголовок із об'єкта "Бєлгород-22" в Грайворонському районі.

Російські джерела повідомляють, що ядерної зброї на об'єкті давно немає.

Однак про перебування антикремлівських формувань поблизу об'єкта, офіційна назва якого в/ч 25624 12-го головного управління ЗС РФ, згадувалося в акаунті Schizointel у соцмережі X із покликанням на дані розвідки та з використанням супутникових карт.

Карта ядерного об'єкта

"(Дві) лінії наступу до нині порожнього складу тактичної ядерної зброї "Бєлгород-22", — ідеться в пості, доповненому мапою місцевості, де відбуваються бойові дії поблизу російських окопів і "Бєлгорода-22".

Повідомляється також, що під час атаки підтримуваних Україною російських формувань було захоплено населений пункт Горьковський Бєлгородської області. Обидві лінії наступу від Козинки та Горьковського розташовані за 16 км від складу.

Нагадаємо, що, за словами глави ГУР Кирила Буданова, РДК й ЛСР продовжать боротьбу за свободу Росії.

Також повідомлялося, що РДК узяв у полон 25 окупантів, а решту ліквідував.