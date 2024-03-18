"Ми повинні готуватися до війни": Мішель закликав Європу перейти в режим "воєнної економіки"

Очільник Євроради вважає, що Росія не зупиниться на Україні. А Європа, переконаний Мішель, повинна вміти говорити не лише мовою дипломатії, а й мовою сили.

Європейський Союз стоїть перед найбільшим безпековим викликом з часів Другої світової війни. Якщо європейські країни не нададуть достатньої допомоги Україні для зупинення Росії, то стануть наступними. Про це у своїй колонці для французького видання La Libre написав голова Європейської Ради Шарль Мішель у понеділок, 18 березня.

"Ми повинні підготуватися в плані оборони і переходити в режим "воєнної економіки", — написав Мішель.

За його словами, через два роки після початку повномасштабної війни зрозуміло, що Росія не зупиниться на Україні, так само як десять років тому не зупинилася на Криму.

"Росія становить серйозну військову загрозу для нашого європейського континенту та для глобальної безпеки. Якщо ми не відреагуємо належним чином на рівні ЄС і не надамо достатньо допомоги Україні, щоб зупинити Росію, то ми будемо наступними", — вважає голова Євроради.

Мішель пише, що Європа більше не може покладатися на інших або залежати від виборчих процесів у Сполучених Штатах чи деінде.

Голова Євроради заявив, що європейська оборонна промисловість збільшила свою виробничу потужність на 50% з початку війни. Він пообіцяв подвоїти виробництво боєприпасів до більш ніж 2 млн патронів на рік.

Водночас Мішель звертає увагу на те, що кремлівська пропаганда в Європі намагається переконати людей, що війна в Україні їх не стосується, а лише обтяжує бюджети.

"Це відверта брехня. Ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб допомогти Україні та зміцнити нашу європейську оборону. Ми повинні вміти говорити не лише мовою дипломатії, а й мовою сили", — запевнив європейський політик.

Він нагадав, що у 2024 році Росія витратить на оборону 6% свого ВВП, тоді як ЄС все ще витрачає в середньому менше, ніж окреслена НАТО мета у 2% від ВВП.

"Якщо ми хочемо миру, ми повинні готуватися до війни", — резюмував Мішель.

Нагадаю, 15 березня федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що союзники планують закуповувати більше зброї для України на світовому ринку, а також нарощуватимуть виробництво зброї. А також повідомив про рішення направити доходи від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

14 березня верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що результат війни в Україні вирішиться вже цієї весни або влітку.