"Наступальний потенціал хороший": в РДК розповіли, коли планують зупинитися в РФ (відео)

Бійці заявили, що поки в них все іде за планом і є успіхи, тож згортатися вони не збираються.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" планують продовжувати бойові дії на території Росії. Про це в ефірі "Ми-Україна" сказав начальник штабу РДК Олександр Фортуна.

За його словами, він не буде говорити за Легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон", але що стосується РДК, то на сьогодні він веде наступальні дії і зупинятись в найближчому майбутньому не планує.

"Наступальний потенціал хороший, є резерви, ми плануємо в довгу. Подивимось на динаміку, але поки ніхто згортатися не планує", — сказав він.

Він зазначив, що Путін на своїй пресконференції вперше за свої каденції визнав російських добровольців, визнав їх як опонентів, які йому загрожують.

"Це великий поворотний пункт. Почалася нова епоха, Путін визнав, що є сила зі зброєю здатна йому протистояти. Я думаю, далі будуть натяки на переговори", — сказав Фортуна.

Також Олександр Фортуна додав, що станом на вчорашній день РДК взяли в полон 27 окупантів, і жоден з них "не знав, куди їде".

Нагадаємо, що за словами глави ГУР Міноборони України Кирила Буданова, російські добровольці з РДК й ЛСР продовжать боротьбу за свободу Росії.

Також повідомлялося, що бійці РДК захопили у полон 25 окупантів, а решту ліквідували.