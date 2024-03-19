Порушують права: США звинуватили Китай у провокаціях проти Філіппін

США та інші країни згуртувалися, щоб підтримати офіційну Манілу після того, як китайські судна заблокували філіппінські катери, застосувавши водомети на спірному водному шляху.

Ентоні Блінкен, державний секретар США, розкритикував провокаційні дії Китаю в Південнокитайському морі, заявивши, що вони порушують права Філіппін. Про це повідомляє агенція Bloomberg.

У вівторок Блінкен заявив, що США та інші країни згуртувалися, щоб підтримати офіційну Манілу після того, як китайські судна заблокували філіппінські катери, застосувавши водомети на спірному водному шляху. Він також сказав, що світ сприйняв дії Китаю в Південнокитайському морі як порушення міжнародного права.

"Ми маємо спільне занепокоєння щодо дій КНР", – заявив Блінкен.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив журналістам під час регулярного пресбрифінгу в Пекіні, що "США не є стороною в питанні Південно-Китайського моря. З його слів, американці не мають права втручатися в морські питання між Китаєм і Філіппінами".

Інцидент між Китаєм та Філіппінами у Південнокитайському морі

Патрульні кораблі КНР атакували мінометами філіппінські кораблі, які йшли з продукцією для морпіхів на одному із рифів. Чотири кораблі філіппінського конвою, що відправлялись на місію з поповнення військ, були швидко оточені і розділені у відкритому морі вранці 5 березня. Вікна одного з філіппінського корабля були вибиті водометом, через що четверо моряків отримали травми.

Філіппіни звинуватили кораблі берегової охорони Китаю в зіткненні з двома їхніми суднами, що призвело до пошкодження їх екстер’єру. Філіппіни мали вперше за 20 років дозволити іноземним журналістам взяти участь в операції з поповнення запасів невеликої групи морпіхів на одному з рифів. Подібні місії зазвичай і стають причинами протистоянь між Філіппінами і Китаєм, який створив найбільші ВМС у світі.

Нагадаємо, 19 березня, як повідомляє Financial Times, Європейські держави, які входять до блоку НАТО, не можуть перекрити цільовий показник витрат на оборону у 2% від ВВП в розмірі 56 мільярдів євро. Найбільший дефіцит показала Німеччина, яка у 2023 році витратила на €14 млрд менше, ніж треба. Далі у списку йдуть Іспанія (€11 млрд), Італія (€10,8 млрд) і Бельгія (€4,6 млрд).