"Вже третю добу": під Авдіївкою "зникла" російська техніка, у ЗСУ назвали причину (відео)

Офіцер Сергій Цехоцький розповів, що ворожі штурмовики є "розмінною монетою" і самі це розуміють. У їхнього керівництва наказ за непослух ліквідовувати окупантів на місці.

ЗС РФ продовжують штурмувати українські позиції на Авдіївському напрямі. Про ситуацію там 19 березня розповів в ефірі телемарафону офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

В районі Новобахмутівка-Очеретине російські окупанти намагаються перешкоджати перегрупуванню ЗСУ. В районі Невельске-Піски-Нетайлове ворог наступає. В районі села Тоненьке загарбники прагнуть дійти до будівель та закріпитись там.

"Це ми спостерігаємо цілодобово. Сьогодні тільки на позиції нашої бригади було здійснено два штурми", — зазначив військовий.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він розповів, що під Авдіївкою "зникла" ворожа техніка. Це сталося через два фактори — вологу і страх.

"Активного застосування техніки ми не бачимо вже третю добу поспіль. Тут причина і в погодних умовах, і в тому, що ми закріпилися більш-менш на позиціях після виходу з Авдіївки, пристрілялися і знаємо, де вони можуть з'явитися", — пояснив Цехоцький.

Українські підрозділи нині зосереджені на знищенні російських пунктів управління БПЛА. Окрім того, за минулу добу РФ втратила під Авдіївкою приблизно п’ять мінометних установок.

"Штурмовики, яких вони посилають, це дійсно розмінна монета. Знають, що будуть знищені, але у них наказ. Старші цих груп, які йдуть з ними, мають наказ від командирів у разі невиконання якихось завдань знищувати там на місці", — додав офіцер.

Коментар Сергія Цехоцького (про ситуацію під Авдіївкою — з 4:04)

Нагадаємо, 3 окрема штурмова бригада ЗСУ відзвітувалась про втрати ворога на Авдіївському напрямку. Лише за тиждень російських окупантів поменшало на 226 осіб, ще 391 — отримали поранення.

19 березня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Дніпра у Херсонській області. З її слів, тривають інтенсивні бої й ЗС РФ прагнуть вибити захисників з плацдарму в Кринках.