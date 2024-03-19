"Недотанк" зі 100-мм гарматою: чому російські БМП-3 не показали себе на фронті, — експерт

Теоретично російська БМП-3 має цілком стерпні характеристики, включно з гарматою 2А70 зі скорострільністю 10 пострілів на хвилину. Однак техніка має слабку броню і непрактичне десантне відділення.

Новітні російські бойові машини піхоти БМП-3 останнім часом застосовуються на передовій як мобільна артилерія. Техніка веде вогонь із закритих позицій, що нехарактерно для машин такого класу, адже навіть стародавні російські танки Т-54 і Т-55 з такою ж 100-мм гарматою краще справляються з такими завданнями. Про те, чому БМП-3 не "знайшла собі місця" в реальних бойових діях розповів польський оглядач Defence 24 Адам Сверковський.

Автор матеріалу наводить суто теоретичні дані про російську бронемашину, яка на папері має цілком стерпний вигляд. БМП-3 відрізняється двоствольним озброєнням — 100-мм гарматною установкою 2А70 зі скорострільністю 10 пострілів на хвилину і 30-мм автоматичною гарматою 2А42. Силова установка потужністю 500 к.с. дає змогу 18,7-тонній машині розганятися до 72 км/год на суходолі та до 10 км/год під час подолання водних перешкод.

Таке компонування мало підвищити універсальність машини на полі бою, даючи змогу ефективно знищувати живу силу, легкі укріплення і бронетехніку, зокрема й танки за допомогою протитанкових керованих ракет сімейства 9М117.

Однак на практиці це не призвело до підвищення бойової ефективності на українських фронтах. Конфлікт виявив низку фундаментальних концептуальних і технічних проблем БМП-3, включно зі слабкою бронею або абсолютно непрактичним компонуванням десантного відділення, зазначив Сверковський.

Так російські окупанти, що входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії, використовували БМП-3 для підтримки піхоти, ведучи непрямий вогонь по українських позиціях зі 100-мм гармати. При цьому рекорд відстані, на якій було зроблено точний постріл при веденні непрямого вогню з БМП-3, становить 4 км. Такий самий показник має і комплекс 9М113 "Конкурс".

Знищена БМП-3 ЗС РФ на Запорізькому напрямку

Водночас попри необхідність прийняття на озброєння сучасних броньованих гармат, використання БМП-3 у цій ролі не є гідним рішенням. А незадовільні результати війни вказують на необхідність подальшого вдосконалення військової тактики та техніки.

Проте російські військові, схоже, експериментують з різними стратегіями, включно з посиленням БМП-3 шляхом встановлення додаткових елементів бронезахисту. Але навіть з використанням додаткових модулів захисту, результати, як і раніше, незадовільні, враховуючи втрати від ударів FPV-дронами. Можливо в майбутньому для підтримки піхоти будуть залучені й інші типи машин, наприклад легкі танки 2С25 "Спрут-СДМ1".

Нагадаємо, російське підприємство "Курганмашзавод" оголосило про передачу ЗС РФ партії модернізованих БМП-3 для окупаційних військ. Зазначається, що машини стали більш стійкими до атак дронів-камікадзе та отримали поліпшене бронювання.