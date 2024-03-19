"Виборча дільниця відчинена": ічкерійці на Бєлгородщині записали звернення до Кадирова (відео)

Добровольці розповіли, що запрошення також стосувалось сина Кадирова Ахмада та Рустама Агуєва. Чеченським діячам запропонували зустрітись у Бєлгородській області.

Син чеченського політика та військового Ахмеда Закаєва Шаміль записав звернення до російського електорату. Його опублікували 19 березня у Telegram-каналі ічкерійських добровольців "Оплот Ичкерии".

"Ми знаходимось у населеному пункті Горьківський, ми взяли адміністрацію та середню школу. Третю добу вже тримаємо. Як ви бачите, виборча дільниця відчинена. Усіх милості просимо на голосування", — заявив він.

Добровольці Ічкерії заявили, що перебувають у Бєлгородській області вже четвертий день і чекають на зустріч з капітаном поліції у Чечні Рустамом Агуєвим.

"За твоїми словами, Рустам, людина, яка голосує за Путіна, є "къонахом" і гідним чоловіком. Так приходь, ми тебе дуже чекаємо, покажи свою мужність", — зазначено в публікації.

Добровольці додали, що також звернення адресоване лідеру Чечні Рамзану Кадирову та його 18-річному синові Ахмаду Кадирову, здатному "розгулювати окупованою Чечнею зі зброєю" та брати участь у виборах.

"Натяк ти зрозумів, Рамзане. Ми чекаємо на тебе, Ахмаде", — йдеться у пості.

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