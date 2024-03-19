Може стати передвісником ескалації: прем'єрка Італії виступила проти відправлення військ до України

Політик вважає, що переговори з президентом Росії Володимиром Путіним марні, але водночас вона проти того, щоб Італія брала участь у прямому військовому втручанні.

Пані прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти відправлення військ країн Заходу до України. На її думку, це може призвести до ескалації конфлікту. Про це пишуть видання Bloomberg і ANSA.

"Щодо пропозиції, яку висунула Франція щодо можливого прямого військового втручання. Наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – сказала Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

Як пише Bloomberg, прем'єрка Італії висловила невдоволення діями президента Франції Емманюеля Макрона, зокрема, тим, що він нібито тисне на канцлера Німеччини Олафа Шольца, аби той зайняв більш рішучу позицію.

Водночас Джорджа Мелоні додала, що переговори з президентом Росії Володимиром Путіним марні.

"Як можна сидіти за столом переговорів із тим, хто ніколи не поважав жодних угод?", – сказала вона.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція не ставить "жодних меж" і "жодних червоних ліній" у своїй підтримці України, яка перебуває у стані війни з Росією.

Раніше повідомлялося, що якщо французькі війська перекинуть в Україну, то їх можуть розмістити вздовж кордону з Білоруссю і вздовж берегової лінії Дніпра на правобережжі. Це б показало б Росії "червону лінію" щодо переходу на територію правобережної України, а уздовж кордону з Білоруссю — убезпечило б Київ.