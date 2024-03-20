У Defense Express пояснили ймовірність нового наступу військ РФ на Київ

Мобілізація в Росії та рівень збільшення надходження контингенту до російської армії, як заявив аналітик Сергій Згурець, дозволить оцінити, на яких напрямках окупанти діятимуть.

Російська армія не має потужностей розгортання наступальних дій на нових напрямках, тому говорити стосовно атаки на Київ недоречно. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Він наголосив на тому, що інформаційні вкиди щодо ймовірного захоплення української столиці існують уже тривалий час. Напрямок із Білорусі уважно відстежується українською розвідкою. Аналітик пояснив, що на кордоні збудовані потужні фортифікації, а напрямки наступу з білоруської території, які були на початку вторгнення, зараз уже добре відомі та укріплені.

Навряд чи ворог спробує знову використовувати цей напрямок, який зараз буде для нього достатньо складним", – зауважив Згурець.

Військовий експерт висловив думку про те, що російські війська діятимуть на тих напрямках, які для нього є найпріоритетнішими. Окупанти й надалі намагатимуться вийти на кордони Луганської та Донецької областей.

"Тобто ця політична мета залишається, але бачимо, що це важко дається противнику", – додав він.

Згурець зазначив, що зараз невідомо, які мобілізаційні заходи будуть розгорнуті в РФ. Саме рівень збільшення надходження контингенту до російської армії дозволить оцінити, на яких напрямках окупанти діятимуть.

"Тобто наразі говорити, що ось-ось почнеться наступ на Київ — недоречно", – пояснив Згурець.

Нагадаємо, 21 лютого секретар РНБО Олексій Данілов оцінив можливості повторного наступу РФ на Київ. З його слів, не буде такого, що росіяни "пануватимуть" в Україні.