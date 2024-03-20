Мобілізація в Україні: з якими хворобами ока не призвуть до ЗСУ у квітні

Військовозобовʼязаного чоловіка можуть визнати придатним до проходження військової служби при діагностуванні деяких хвороб ока.

Під час воєнного стану і загальної мобілізації до лав ЗСУ можуть призвати військовозобовʼязаних чоловіків віком від 18 до 60 років, яких ВЛК визнала придатними до служби. Проте чоловіка можуть звільнити від мобілізації через стан здоровʼя, зокрема через хвороби ока. Видання "Факти" розповіло деталі.

У результаті чоловіка можуть визнати непридатним до служби з виключенням із військового обліку, якщо в нього:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій;

хвороби усіх частин ока, придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями чи зниженням зорових функцій, що прогресує — рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології;

глаукома у важкій стадії;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість чи далекозорість ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр чи астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гострота зору нижче 0,1 або сліпота;

відсутнє очне яблуко при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроті зору обох очей 0,2 і нижче.

Натомість придатними до військової служби визначаються чоловіки, в яких діагностували легку форму глаукоми, короткозорість чи далекозорість до 6,0 дптр, астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції до 3,0 дптр, порушення кольоровідчуття — дихромазія, аномальна трихромазія.

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